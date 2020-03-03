Тверской суд Москвы прекратил дело о требовании запретить применение технологии распознавания лиц

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Иск подавали юрист Алена Попова и политик Владимир Милов. В качестве ответчиков выступали московское управление МВД и столичный департамент информационных технологий. Попова сказала агентству, что будет оспаривать решение в ЕСПЧ.
2020-03-03T20:01:00+03:00
2020-03-03T20:02:16+03:00
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20:01, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…