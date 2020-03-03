Тверской суд Москвы прекратил дело о требовании запретить применение технологии распознавания лиц

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Иск подавали юрист Алена Попова и политик Владимир Милов. В качестве ответчиков выступали московское управление МВД и столичный департамент информационных технологий. Попова сказала агентству, что будет оспаривать решение в ЕСПЧ.