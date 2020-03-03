В Новой Москве выделили больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

Людей, прибывающих в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут направлять в лечебное учреждение в поселке Коммунарка. Об этом рассказал главврач больницы Вадим Проценко.

В Коммунарку уже начали переводить пациентов из инфекционной больницы №1 в Москве. Ранее оказавшиеся там люди жаловались, что пациентов с подозрением на коронавирус в лечебном учреждении помещают в общую палату, не обеспечивая изоляцию. С начала вспышки коронавируса в России было выявлено шесть случаев заражения. Первых двух заболевших, граждан Китая, в феврале выписали из больниц. Вирус также обнаружили у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера и у жителя Московской области, который вернулся из Италии.