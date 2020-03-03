Глава итальянского МИДа выразил возмущение из-за ролика французского телевидения про пиццу с коронавирусом

Луиджи ди Майо назвал шутку проявлением дурного вкуса. Он сказал, что смеяться над итальянцами таким образом, когда страна всеми силами борется с распространением коронавируса, это проявление неуважения. Французский «Канал+» показал ролик, в котором кашляющий пиццайоло превращает традиционное итальянское блюдо в «корона-пиццу». Посольство Франции в Италии сообщило, что полностью дистанцируется от ролика частного канала. Руководство «Канал+» сказало, что приносит извинения итальянским друзьям.
2020-03-03T19:31:00+03:00
2020-03-03T19:32:08+03:00
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19:31, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…