Суд в Екатеринбурге назначил условный срок Ярославу Ширшикову, выступавшему против строительства храма на месте сквера

Об этом сообщает сайт Znak.com. Ширшикова обвиняли в призывах к массовым беспорядкам и клевете. Первое обвинение было связано с публикацией в соцсети Фейсбук о событиях в сквере. Второе обвинение – с открытым письмом в адрес президента Владимира Путина. Там Ширшиков назвал уральского полпреда Николая Цуканова польским шпионом. Суд назначил полтора года условно.
2020-03-03T19:31:00+03:00
2020-03-03T19:31:37+03:00
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19:31, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…