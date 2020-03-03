Суд в Екатеринбурге назначил условный срок Ярославу Ширшикову, выступавшему против строительства храма на месте сквера

Об этом сообщает сайт Znak.com. Ширшикова обвиняли в призывах к массовым беспорядкам и клевете. Первое обвинение было связано с публикацией в соцсети Фейсбук о событиях в сквере. Второе обвинение – с открытым письмом в адрес президента Владимира Путина. Там Ширшиков назвал уральского полпреда Николая Цуканова польским шпионом. Суд назначил полтора года условно.