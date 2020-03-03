Бывшему фигуранту «московского дела» С.Абаничеву отказали в выплате компенсации за незаконное уголовное преследование

Бывшему фигуранту «московского дела» Сергею Абаничеву отказали в выплате компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Мотивировочной части пока нет. Абаничев требовал взыскать полмиллиона рублей. По версии следствия, он бросил в полицейского банку. Сам молодой человек говорил, что бросил бумажный стаканчик, после чего был обвинен в участии в массовых беспорядках и в насилии в отношении представителя власти. Он месяц провел под стражей, после чего был отпущен, поскольку Следственный комитет не обнаружил в действиях Абаничева состава преступления.
2020-03-03T19:30:00+03:00
2020-03-03T19:31:10+03:00
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19:30, 03 марта 2020
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