Бывшему фигуранту «московского дела» С.Абаничеву отказали в выплате компенсации за незаконное уголовное преследование

Бывшему фигуранту «московского дела» Сергею Абаничеву отказали в выплате компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Мотивировочной части пока нет. Абаничев требовал взыскать полмиллиона рублей. По версии следствия, он бросил в полицейского банку. Сам молодой человек говорил, что бросил бумажный стаканчик, после чего был обвинен в участии в массовых беспорядках и в насилии в отношении представителя власти. Он месяц провел под стражей, после чего был отпущен, поскольку Следственный комитет не обнаружил в действиях Абаничева состава преступления.