Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать сокращать базовую процентную ставку

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему, выполняющую функции Центробанка страны, продолжать сокращать базовую процентную ставку. Американский лидер написал в Твиттере, что нужно больше послаблений и понижений. Сегодня ФРС США снизила базовую ставку, чтобы защитить экономику от последствий эпидемии коронавируса. Экстренное заседание проводилось впервые с 2008 года. Ставка снижена на полпроцента.
2020-03-03T19:29:00+03:00
2020-03-03T19:30:43+03:00
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19:29, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…