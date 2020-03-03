Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать сокращать базовую процентную ставку

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему, выполняющую функции Центробанка страны, продолжать сокращать базовую процентную ставку. Американский лидер написал в Твиттере, что нужно больше послаблений и понижений. Сегодня ФРС США снизила базовую ставку, чтобы защитить экономику от последствий эпидемии коронавируса. Экстренное заседание проводилось впервые с 2008 года. Ставка снижена на полпроцента.