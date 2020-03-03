Миллиардер Дерипаска подал иск против Навального о защите деловой репутации

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск против оппозиционного политика Алексея Навального о защите деловой репутации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат О.Дерипаски Алексей Мельников.

«Требование к господину Навальному сформулировано следующим образом: мы хотим обязать его через суд опровергнуть ложную информацию, которую он распространил на своем канале. О том, что господин Дерипаска на нерыночных условиях получает поддержку от государства, то есть совершает действия, которые в обществе осуждаются», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что информация А.Навального не имеет под собой фактической основы.

«Кредиты от государственных банков предоставлялись компаниям Олегу Владимировича на тех условиях, на которых они предоставлялись другим крупным российским компаниям в условиях кризиса. Эти кредиты носили возвратный характер, платный и срочный – все те три условия, которые требует закон. Никаких невероятных преференций, не предусмотренных законом, не было», — отметил он.

А.Мельников заявил, что символическая компенсация призвана в первую очередь зафиксировать тот факт, что репутации был нанесен ущерб.

Иск миллиардера Олега Дерипаски поступил в Арбитражный суд Москвы 26 февраля. Бизнесмен требует удаления порочащих материалов и компенсации в 1 рубль.