Китайская компания AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса. Представители торговой площадки напомнили, что вирус не распространяется через почтовые отправления, но признали, что он замедлил логистический процесс. Как отмечает газета «Коммерсантъ», на русскоязычной странице AliExpress аналогичного объявления нет. В начале февраля представитель российского подразделения компании предупреждал о возможных задержках заказов, сделанных после 20 января, из-за продления каникул, связанных с китайским Новым годом.