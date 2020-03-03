Роскомнадзор обвиняет британскую телерадиокомпанию «Би-Би-Си» в нарушении российского законодательства

Этот вопрос рассмотрят в суде на следующей неделе.

В программах телеканала BBC World News отсутствует возрастная маркировка и это противоречит российскому административному кодексу, сказал представитель ведомства в интервью информационному агентству RNS. Он добавил, что речь идёт о нарушении статьи «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, необходимых символов не было в повторах новостных программ, где присутствовало описание и изображение насилия, — уточнили в Роскомнадзоре. Его представитель сообщил, что по этому поводу подготовлено уже несколько протоколов и соответствующее судебное заседание должно пройти двенадцатого марта, но где именно, не уточнил.

Также ведомство обвиняет «Би-Би-Си» в том, что он не доставил на хранение в ВГТРК обязательный набор архивных документов, и это также нарушает законодательство.

Сайт самой компании в свою очередь уточняет, что все эти претензии затрагивают только непосредственно работу британского телеканала, а сайт русской службы «Би-Би-Си» в них не упоминается.

Все эти нарушения Роскомнадзор выявил в результате внеплановой контрольной проверки, которую начали в ответ на действия британского регулятора «Офком». Минувшим летом он оштрафовал российский телеканал RT по обвинениям в нарушении стандартов объективности.