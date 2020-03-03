В Петербурге завершено следствие по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Об этом рассказал адвокат Александр Почуев. Он добавил, что его подзащитному также предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Адвокат отметил, что свою вину Соколов признает и раскаивается. Преподавателя СПбГУ задержали в ноябре. Он признался, что убил свою бывшую студентку, с которой его связывали близкие отношения.