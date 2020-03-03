Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters. Ставка снижена на полпроцента до одного-одного целого двадцати пятисотых процента. Решение о снижении ставки для поддержки экономики было принято единогласно всеми членами ФРС. Экстренное заседание провели впервые с 2008-го года.
2020-03-03T18:29:00+03:00
2020-03-03T18:30:38+03:00
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18:29, 03 марта 2020
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