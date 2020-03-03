Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций – нового футбольного турнира УЕФА для национальных сборных.

Победителем первой Лиги наций стала, напомню, команда Португалии, которая выиграла финал у Нидерландов. Однако, не смотря на это, турнир еще не закончен. В конце марта пройдут специальные стыковые матчи, в которых разыграют четыре путевки на чемпионат Европы-2020 года.

Будут свои особенности и у Лиги наций номер 2. Они связаны с борьбой за выход на чемпионат мира в Катаре. Напомню, что от Европы в грядущем Мундиале выступят 13 команд. Но напрямую в финальный турнир выйдут только 10 победителей отборочных групп. А вот три оставшиеся путевки будут распределены по итогам плей-офф. Причем, в числе участников здесь будут и победители групп Лиги наций. Если, конечно, не смогут обеспечить себя это право ранее.

Сборная России в Лиге наций остается во втором по силе дивизионе. Но вот предсказать, в какой компании окажется Наша команда, трудно. Очевидно лишь, что соседи по корзине — футболисты Австрии, Уэльса и Чехии — нам точно не достанутся.

Первые матчи Лиги Наций пройдут уже в начале сентября.