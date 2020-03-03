Европа всерьез обеспокоена вероятностью повторения миграционного кризиса пятилетней давности

Такая угроза возникла после того, как Турция открыла для беженцев свободный доступ в Европу.

Анкара в конце прошлой недели объявила, что не будет останавливать сирийских мигрантов, которые стремится попасть в Европу по морю или суше. Решение было принято после того, как в результате удара сирийских правительственных войск в провинции Идлиб погибли 36 турецких военнослужащих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявил, что его страна не обязана принимать такое количество беженцев. На данный момент там нашли убежище свыше 3,5 миллионов сирийцев. Он обвинил ЕС в невыполнении своих обещаний по оказанию помощи в этом вопросе. В тот же день после появления этой информации турецкие СМИ рассказали о тысячах беженцев из Сирии, Пакистана, Ирана и Ирака, которые хлынули в сторону греко-турецкой границы. И вот, по прошествии всего нескольких дней, агентство «Анадолу» передает со ссылкой на МВД Турции, что число нелегалов, перешедших в Грецию через провинцию Эдирне, превысило 130 тысяч человек. В Афинах назвали ситуацию угрозой национальной безопасности, заявили о неготовности к новому притоку нелегалов и пригрозили выслать их обратно. На границу отправлены силы безопасности страны и дополнительные отряды полиции. Кроме того, на месяц приостановлен прием прошений о предоставлении убежища. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что мигранты и беженцы не должны становиться орудием для чьих-то геополитических игр.

Ситуация очень серьезная и Греция нуждается в поддержке Евросоюза, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся сегодня на греко-турецкую границу для оценки ситуации. А завтра главы МВД стран Евросоюза обсудят происходящее на срочном совещании, созванном по инициативе Франции.

Совместный план урегулирования миграционного кризиса Турция и Евросоюз согласовали четыре года назад. Он в частности, предусматривал оказание финансовой помощи Анкаре в обмен на прием мигрантов, которые уже оказались в Европе.