Туда будут направлять пациентов с симптомами заражения и тех, кто вернулся из стран, подверженных заболеванию.

Пациентов с подозрением на коронавирус готов принять новый больничный комплекс в Коммунарке. По утверждению заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, среди прочего там будет обеспечено раздельное пребывание. Она подчеркнула, что в этом комплексе особое внимание уделено комфорту пациентов, для которых оборудованы маломестные палаты, передает «Интерфакс».

В Коммунарку в том числе будут переводить пациентов из Инфекционной клинической больницы №1 в Москве. Ранее на условия содержания в этом учреждении пожаловалась в Instagram российская бильярдистка Кристина Ткач, попавшая в карантин после возвращения из Италии. По ее словам, врачи разговаривают с пациентами, «как с заключенными», а людей с неподтвержденными диагнозами кладут в палаты по шесть человек. При этом никакой дезинфекции не обеспечивается. «Шанс заразиться именно здесь намного выше, чем в самом Китае» — написала Ткач. В этой же больнице лежит и Давид Беров – по официальным данным, шестой заразившийся коронавирусом в России. Он также написал в Instagram, что после поступления попал в общую палату. При этом пациент даже не получил подтверждающий положительный тест, а разные анализы показывают разные результаты.

Между тем, власти Москвы пока не планируют отменять массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса – об этом заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Московское метро принимаем специальные меры профилактики. У пассажиров начали регулярно проверять температуру с помощью тепловизоров. Кроме того, регулярно проводится дезинфекция, а также влажная уборка и обработка вагонов с помощью ультрафиолета, — рассказала в эфире НТВ представитель медицинской службы столичной подземки Лариса Конарева.

В Москве не будут ограничивать массовые мероприятия из-за коронавируса, — рассказал «Эху Москвы» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Столичные власти рекомендуют следить за последними новостями, связанными с коронавирусом, на сайте Mos.ru.

Между тем, министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал сограждан отказаться от приветственных поцелуев из-за коронавируса. Власти подчеркивают, что запрет на поцелуи носит временный характер. Ранее правительство запретило публичные собрания более 5 тысяч человек. Во Франции зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусом, три человека скончались.

Демократические общественные устройства оказываются более эффективными в борьбе с коронавирусом, чем авторитарные режимы, уверены многие международные эксперты и наблюдатели.

Коронавирус заставляет говорить о синдроме «Курска», считает автор французской Фигаро, напоминая о том, что в августе 2000-го года недавно избранный президент Путин несколько дней приуменьшал значение инцидента и отказывался от помощи других стран. Он фотографировался на фоне мангала с шашлыком на вилле у Черного моря в то время, как внутри атомной подлодки умирали два десятка моряков, выживших после аварии. Власти Китая, которые с одной стороны в считанные дни выстроили госпиталь на тысячу мест, в течение долгих недель лгали всему миру и Всемирной организации здравоохранения о масштабах катастрофы и реальном положении дел, пишет обозреватель Фигаро.

Тот факт, что вирус уже распространился на почти три десятка стран, во многом является следствием, цитата, «проблематичной политики китайского правительства», пишет тайваньское издание «Diplomat». На ранних стадиях развития эпидемии, правительственные СМИ Китая писали, что вирус не передается от человека к человеку и что его развитие можно предотвратить и контролировать. Однако те же китайские ученые в местном медицинском издании Лэнсет еще тогда писали, что источником заболевания стал отнюдь не пресловутый продуктовый рынок в Ухане, доказывая этим, что правительство обманывало общественность с самого начала. Китай почти сразу стал ограничивать деятельность прессы, а пекинская пропаганда требовала от нее лишь, цитата, «положительных» историй о коронавирусе. В Тайване же, наоборот, сразу же было создано специальное управление по борьбе с инфекцией; с самых первых дней правительство информирует население о распространении вируса во всех социальных сетях, а данные об эпидемии, поступающие из Китая, строго проверяются службами факт-чекинга.

Портал Wired.com , в свою очередь, пишет, что помимо других дикторских режимов, таких как Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Куба, где ситуация с освещением и замалчиванием масштабов трагедии, по сути, дублируется, в Иране об эпидемии стали говорить лишь тогда, когда начали умирать сами чиновники от здравоохранения, а Би-би-си сообщило, что реальное число погибших, по крайне мере, в четыре раза выше официальных цифр.

Издание напоминает, что за последние два месяца в Китае, в рамках политики подавления и преследования критиков действий властей по противодействию распространению коронавируса, ряд врачей, журналистов и гражданских активистов были посажены в тюрьмы или пропали без вести.