Бизнесмен Валерий Израйлит переведен из СИЗО под домашний арест.

Израйлита обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга Ленинградской области. В ходе расследования ФСБ изымала у Федеральной налоговой службы спецдекларацию бизнесмена об амнистии капитала.

Предприниматель Валерий Израйлита останется под домашним арестом до второго мая. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Израйлиту вменяют хищения при строительстве нефтебазы в Ленобласти и ущерб от замены якобы некачественных труб. Дело Израйлита начали рассматривать по существу в прошлом году. Израйлит возглавлял компанию «Усть-Луга», управляющую одноименным торговым портом. По версии обвинения, предприниматель причинил ущерб крупнейшему оператору магистральных нефтепроводов, «Транснефти», на миллиарды рублей, мошеннически похитил более сотни миллионов рублей, легализовал преступные доходы и совершил незаконные валютные операции. Напомню, Израйлит присоединился к кампании по амнистии капитала. Он составил для государства полный список заграничных имущества и счетов. Вскоре сотрудники ФСБ изъяли эту декларацию и возбудили уголовное дело против предпринимателя. Отмечу, Израйлит в свое время вел бизнес с сыном бывшего начальника Федеральной службы охраны Евгения Мурова, а также хорошо знаком с бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным. Так, например, вместе с ним он не один год доставлял на арендованном бизнес-джете огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Израйлит вину не признает, он считает возбуждение дела незаконным.