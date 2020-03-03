Предприниматель Олег Дерипаска потребовал от политика Алексея Навального один рубль

Он подал персональный иск о защите деловой репутации.

Через Арбитражный суд Москвы миллиардер хочет добиться того, чтобы основатель ФБК опроверг информацию, которую тот озвучивал в одном из расследований. Речь идёт о тех сведениях, согласно которым Дерипаска пользуется незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты. Об этом агентству ТАСС сказал адвокат предпринимателя Алексей Мельников. Юрист подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и, помимо опровержения, Дерипаска требует от Навального и символическую компенсацию морального вреда в один рубль. Этот иск поступил в Арбитражный суд на прошлой неделе. Дату его рассмотрения еще назначили.

При этом, Дерипаска не первый, кто потребовал от Навального такую сумму. Два года назад с таким же иском выступил предприниматель Михаил Прохоров, а связано это было с расследованием ФБК, где сказано, что бизнесмен причастен к коррупционной схеме. Тогда Люблинский суд Москвы полностью встал на сторону миллиардера.

В самом Фонде Борьбы с Коррупцией информацию о последнем иске еще не комментировали.