В Кремле заявляют, что президентские поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что юристы в думе и в администрации президента активно вовлечены в процесс. Песков указал, что предложенный способ внесения изменений и вступление их в силу не запрещен действующим законодательством. Сегодня журналисты подробно расспросили Пескова о президентских поправках.

Песков подчеркнул, что до голосования по поправкам будет проведена широкая разъяснительная кампания.

В президентских поправках речь, в частности, идет не только о боге, памяти предков, браке и детях, которые названы важнейшим достоянием Российской Федерации.

Президентские поправки включают в себя те изменения, которые в последние недели звучали на заседаниях специально созданной рабочей группы. Так в конституции будет прописано, что русский народ является государствообразующим, а государственным языком является русский.

Отдельной строкой будет прописано понятие брака — это союз мужчины и женщины. Дети провозглашаются важнейшим достоянием Российской Федерации, а государство обязуются обеспечить условия для их развития, в том числе воспитания патриотизма.

Кремлевскими поправками вводится статья об исторической преемственности России. В ней упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР, подчеркивает газета «Ведомости».

Еще одна строчка в конституции про историческую память: Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды». «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в документе, который цитирует РБК.

Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.

Призывы к отчуждению российских территорий и действия по отчуждению недопустимы – это также запишут в отредактированной конституции. Поправки в основной закон закрепляют ограничения для кандидатов на различные должности в государстве от губернаторов и парламентариев до членов кабинета министров и силовиков.

В новой конституции предлагается прописать статус Госсовета и оговаривается перераспределение полномочий между высшими органами власти.

Второе чтение запланировано на 10 марта. После Думы поправки должны одобрить Совет Федерации и минимум две трети региональных заксобраний. После чего их подпишет президент.

Осложнение процедуры по принятию поправок в Конституцию вызвано отнюдь не желанием властей учесть мнение народа. Такое мнение в эфире «Эхо Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

Президент не имеет права отдавать распоряжения Центральной избирательной комиссии, — подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Верховный суд отказался рассматривать иск о незаконности распоряжения Путина о подготовке к голосованию по Конституции. Вопросы, изложенные в этом обращении, абсолютно правомерны, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Шансов на удовлетворение иска сейчас практически нет, но есть возможность оспаривать решение Верховного суда в ЕСПЧ, — считает Григорий Мельконьянц.