Григорий Мельконьянц: Избиркомы не должны организовывать всенародное голосование по поправкам в Конституцию

Избирательные комиссии не должны организовывать всенародное голосование по поправкам в Конституцию, так как процедура не предусмотрена российским законодательством. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

«На мой взгляд, вполне логичные и правомерные вопросы были заданы Верховному суду: если у нас законодательством не предусмотрено общероссийское голосование, то тогда организацией чего должны заниматься избирательные комиссии. Во-вторых, каким образом президент может возложить какие-либо обязанности и давать какие либо распоряжения избирательной комиссии, если они являются независимым органами, фактически подчиняются только закону. А в законе говорится, что они занимаются только организацией выборов и референдумов, ни про какие общероссийские голосования пока в законодательстве нет», — сказал он.

Г.Мелконьянц добавил, что отказ Верховного суда рассматривать иск члена участковой комиссии необходимо оспаривать и, в случае неудачи, направить жалобу в Европейский суд по правам человека.

«Необходимо и дальше добиваться, чтобы все же все эти взаимоотношения были приведены к законодательным нормам, то есть, если регулировать что-либо, то только законом, а не распоряжением президента», — заключил он.

Судья Верховного суда России отказался принять исковое заявление члена участковой комиссии № 2566 Александра Артемьева. Истец требует признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию. По мнению А.Артемьева, ни президент, ни какой-либо другой человек не может своим распоряжением заставить членов избирательных комиссий заниматься деятельностью, не входящей в их полномочия. А.Артемьев подчёркивает, что по закону комиссии участвуют исключительно в организации выборов и референдумов, а не таких мероприятий, как всенародное голосование, намеченное на 22 апреля.