В России начинается предпраздничный рост цен на цветы

Стоимость букетов к 8 марта повысится на 10 – 15%. Больше всего подорожают розы. Продажи цветов, как ожидается, вырастут более чем в 10 раз, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на участников рынка. Они говорят, что это не окажет существенного положительного влияния на финансовое состояние отрасли, поскольку затраты в этой сфере растут быстрее.