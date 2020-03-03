В России начинается предпраздничный рост цен на цветы

Стоимость букетов к 8 марта повысится на 10 – 15%. Больше всего подорожают розы. Продажи цветов, как ожидается, вырастут более чем в 10 раз, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на участников рынка. Они говорят, что это не окажет существенного положительного влияния на финансовое состояние отрасли, поскольку затраты в этой сфере растут быстрее.
2020-03-03T17:31:00+03:00
2020-03-03T17:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 03 марта 2020
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