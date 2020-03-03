Комитет Госдумы по законодательству подержал президентскую поправку к Конституции с упоминанием Бога

Члены комитета также рекомендовали нижней палате одобрить предложенную президентом поправку о браке как союзе мужчины и женщины, сообщает агентство ТАСС. Владимир Путин направил поправки в Госдуму накануне. Предложения главы государства изложены на 24 страницах.
2020-03-03T17:30:00+03:00
2020-03-03T17:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 03 марта 2020
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