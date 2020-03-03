Комитет Госдумы по законодательству подержал президентскую поправку к Конституции с упоминанием Бога

Члены комитета также рекомендовали нижней палате одобрить предложенную президентом поправку о браке как союзе мужчины и женщины, сообщает агентство ТАСС. Владимир Путин направил поправки в Госдуму накануне. Предложения главы государства изложены на 24 страницах.