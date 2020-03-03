Силовики ранили подозреваемого во время задержания на улице Большая Тульская в Москве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. В полиции говорят, что подозреваемый в имущественном преступлении оказал сопротивление. Источник агентства говорит, что происшествие случилось в торговом центре «Тульский». Пострадавший получил ранение в ногу, его госпитализировали.
2020-03-03T17:05:00+03:00
2020-03-03T17:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 03 марта 2020
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