Силовики ранили подозреваемого во время задержания на улице Большая Тульская в Москве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. В полиции говорят, что подозреваемый в имущественном преступлении оказал сопротивление. Источник агентства говорит, что происшествие случилось в торговом центре «Тульский». Пострадавший получил ранение в ногу, его госпитализировали.