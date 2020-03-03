Полиция задержала мужчин, которые устроили стрельбу в петербургском метро

Правоохранителям потребовалось всего полдня, чтобы найти подозреваемых.

Молодые люди открыли огонь из газового пистолета во время конфликта с африканцами. Компания из троих мужчин и девушки ехала от станции «Девяткино» около часу ночи с воскресенья на понедельник. В вагон метро также вошли два гостя Петербурга. По словам местных жителей, приезжие пошутили по поводу внешности одного из их компании. Уже на следующей станции петербуржцы ответили выстрелами из газового пистолета. А ещё через остановку перестрелка превратилась в драку. Очевидцы вызвали полицию, однако молодые люди успели уйти из метро. Правоохранители нашли стрелков благодаря записям с камер видеонаблюдения. По сообщению портала Фонтанка-ру, 22-летнего Владимира Карпушина и 19-летнего Вадима Крашенинникова задержали уже в середине следующего дня. Их подозревают в хулиганстве по мотивам политической и расовой вражды. Африканцев, в которых стреляли подозреваемые, найти пока не удалось.

Задержанным грозит пять лет лишения свободы или полумиллионный штраф.