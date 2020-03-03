Телеканал «Россия 1» выдал слова оппозиционного активиста о сумме собранных денег за оценку численности марша Немцова

Цитату использовали как пример тог, что оппозиционеры завышают численность акции.

Интернет-издание «МБХ Медиа» объявило о том, что один из телеканалов ВГТРК переврал слова активиста с марша Немцова, у которого сайт брал интервью. В новостном материале телекомпании видно, что человек, у которого на плече висит ящик для сбора пожертвований говорит корреспонденту с микрофоном «МБХ медиа» следующее: «Я думаю, что сегодня вечером мы посчитаем. У меня в Фейсбуке увидите, думаю, тысяч 200 должно было быть»

Автор репортажа сказал, что участник марша так описал количество пришедших на акцию, но интернет-издание эту информацию опровергает. Оно выложило полную версию записи, где видно, как корреспондент задаёт вопрос. Там отчетливо слышно, что он был о той сумме, которую герою сюжета удалось собрать на помощь политическим заключенным. Помимо прочего в «МБХ Медиа» отметили, что «Россия 1» без разрешения использовала в своём материале их видео и обрезало на нём логотип сайта.

Также в этом сюжете было сказано, что на акцию пришли около восьми тысяч человек, а ссылались авторы на информацию МВД. При этом, сама полиция выпустила сообщение, согласно которому на акции собрались как минимум десять тысяч.

В самой ВГТРК эту информацию еще не комментировали.