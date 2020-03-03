Компания Твиттер обжаловала штраф размером в четыре миллиона рублей, который назначил московский суд за отказ хранить внутри страны данные российских пользователей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда. Как ожидается, он рассмотрит жалобу 16 марта. Твиттер оштрафовали в начале февраля. Такой же штраф – 4 миллиона – назначили компании Фейсбук. Обжаловала ли она это решение суда – пока неизвестно.
2020-03-03T16:32:00+03:00
2020-03-03T16:33:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598700-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...