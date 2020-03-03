Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на оппозиционера Алексея Навального и потребовал 1 рубль

Об этом сообщает журнал Форбс со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Мельникова. Он рассказал, что цель – защита деловой репутации. Основное требование Дерипаски – опровергнуть слова, сказанные во время эфира на YouTube-канале Навального о том, что государство незаконно поддерживает бизнесмена. Об иске со стороны Дерипаски сегодня сообщал и сам Навальный, однако, причина, по которой предприниматель решил судиться, не называлась.