Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на оппозиционера Алексея Навального и потребовал 1 рубль

Об этом сообщает журнал Форбс со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Мельникова. Он рассказал, что цель – защита деловой репутации. Основное требование Дерипаски – опровергнуть слова, сказанные во время эфира на YouTube-канале Навального о том, что государство незаконно поддерживает бизнесмена. Об иске со стороны Дерипаски сегодня сообщал и сам Навальный, однако, причина, по которой предприниматель решил судиться, не называлась.
2020-03-03T16:31:00+03:00
2020-03-03T16:31:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598692-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...