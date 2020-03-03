Авиакомпании пока не собираются возвращать деньги по отмененным из-за коронавируса турам

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта говорят, что перевозчики не должны возвращать туроператорам предоплату за выкупленные места. Там также отмечают, что подобные споры должны решаться в суде. В ассоциации подчеркивают, что авиакомпании, как и туроператоры, оказались в сложном финансовом положении из-за эпидемии. Ранее вернуть туроператорам предоплату за выкупленные места на рейсы в Италию, Южную Корею, Китай и Иран предложил Ростуризм.
2020-03-03T16:30:00+03:00
2020-03-03T16:31:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598690-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...