Авиакомпании пока не собираются возвращать деньги по отмененным из-за коронавируса турам

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта говорят, что перевозчики не должны возвращать туроператорам предоплату за выкупленные места. Там также отмечают, что подобные споры должны решаться в суде. В ассоциации подчеркивают, что авиакомпании, как и туроператоры, оказались в сложном финансовом положении из-за эпидемии. Ранее вернуть туроператорам предоплату за выкупленные места на рейсы в Италию, Южную Корею, Китай и Иран предложил Ростуризм.