В Москве выделили отдельную больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, речь идет о больничном комплексе в поселке Коммунарка. Там пациентам собираются обеспечить раздельное пребывание. В Коммунарку уже начали переводить пациентов из инфекционной больницы №1 в Москве. Ранее российская бильярдистка Кристина Ткач, попавшая в больницу после поездки в Италию, пожаловалась, что пациентам с подозрением на коронавирус не обеспечивают изоляцию. Об изначальном помещении в общую палату рассказывал и Давид Беров, у которого обнаружили коронавирус после поездки в Италию.