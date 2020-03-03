В Москве выделили отдельную больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, речь идет о больничном комплексе в поселке Коммунарка. Там пациентам собираются обеспечить раздельное пребывание. В Коммунарку уже начали переводить пациентов из инфекционной больницы №1 в Москве. Ранее российская бильярдистка Кристина Ткач, попавшая в больницу после поездки в Италию, пожаловалась, что пациентам с подозрением на коронавирус не обеспечивают изоляцию. Об изначальном помещении в общую палату рассказывал и Давид Беров, у которого обнаружили коронавирус после поездки в Италию.
2020-03-03T16:30:00+03:00
2020-03-03T16:30:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 03 марта 2020
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