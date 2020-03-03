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16:04, 03 марта 2020

Тверской суд подтвердил законность использования на митингах камер с распознаванием лиц

Иск к департаменту информационных технологий и столичному главку МВД отклонен.

С жалобой в суд обратились политик Владимир Милов и правозащитница Алёна Попова после митинга 29 сентября на проспекте Сахарова. По их мнению, использованные там технологии распознавания лиц применялись для «политической слежки» за несогласными. Однако суд встал на сторону ответчика и прекратил производство по административному делу, сославшись на решение Савеловского суда по предыдущему иску Поповой, поданному в 2018 году после получения штрафа за одиночный пикет у Госдумы. Тогда было признано, что применение данной технологии законно, не является вмешательством в частную жизнь и не нарушает права и свободы гражданина.

Ранее законным решение Савеловского суда, отклонившего иск Поповой, признал Мосгорсуд.



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