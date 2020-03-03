Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального

Он требует выплатить один рубль. Цель иска – защита деловой репутации, — рассказал РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников. По его словам, Навальный должен опровергнуть свои заявления о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях. Иск поступил в арбитражный суд Москвы 26 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.