Дмитрий Песков: Президентские поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу

Президентские поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу, — заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что юристы в думе и в администрации президента активно вовлечены в процесс. Песков указал, что предложенный способ внесения изменений и вступления их в силу не запрещен действующим законодательством. Также Песков подчеркнул, что до голосования по поправкам будет широкая разъяснительная кампания.
2020-03-03T16:01:00+03:00
2020-03-03T16:05:13+03:00
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16:01, 03 марта 2020
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