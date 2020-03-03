Дмитрий Песков: Президентские поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу

Президентские поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу, — заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что юристы в думе и в администрации президента активно вовлечены в процесс. Песков указал, что предложенный способ внесения изменений и вступления их в силу не запрещен действующим законодательством. Также Песков подчеркнул, что до голосования по поправкам будет широкая разъяснительная кампания.