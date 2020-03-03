Министр здравоохранения Франции призвал сограждан отказаться от приветственных поцелуев из-за коронавируса

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал сограждан отказаться от приветственных поцелуев из-за коронавируса. Власти подчеркивают, что запрет на поцелуи носит временный характер. Ранее правительство запретило публичные собрания более 5 тысяч человек. Во Франции зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусом, три человека скончались.