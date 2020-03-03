Прения по делу «Нового величия» отложили во второй раз

Причина та же – болезнь судьи Александра Маслова, — рассказал адвокат одной из фигуранток Максим Пашков. Он предположил, что суду просто не хочется выносить приговор по этому делу. Сегодня поддержать подсудимых пришли десятки человек, в том числе, депутат Мосгордумы Елена Шувалова и политик Дмитрий Гудков. Новая дата прений – 24 марта.
2020-03-03T15:31:00+03:00
2020-03-03T15:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 03 марта 2020
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