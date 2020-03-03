Суд в Петербурге перевел под домашний арест бизнесмена Валерия Израйлита

Датой начала срока домашнего ареста следует считать 3 марта, — объявила судья Анжелика Морозова. Израйлита обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга Ленинградской области. В ходе расследования ФСБ изымала у Федеральной налоговой службы спецдекларацию бизнесмена об амнистии капитала, — напоминает «Коммерсантъ».