Суд в Петербурге перевел под домашний арест бизнесмена Валерия Израйлита

Датой начала срока домашнего ареста следует считать 3 марта, — объявила судья Анжелика Морозова. Израйлита обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга Ленинградской области. В ходе расследования ФСБ изымала у Федеральной налоговой службы спецдекларацию бизнесмена об амнистии капитала, — напоминает «Коммерсантъ».
2020-03-03T15:30:00+03:00
2020-03-03T15:31:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 03 марта 2020
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