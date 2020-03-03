Немецкий клуб «РБ Лейпциг» принес извинения японскими болельщикам

Которых выдворили со стадиона прямо во время футбольного матча из-за опасений распространения коронавируса.

В 24-м туре чемпионата Германии Лейпциг принимал леверкузенский Байер. Спустя 10 минут после начала игры служба безопасности стадиона попросила группу японских болельщиков покинуть арену из-за риска заболевания коронавирусом.

На сайте РБ Лейпциг говорится — В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку.

Очевидно, что сотрудники стадиона приняли японских болельщиков за китайцев. И поспешили выпроводить их со стадиона.

К чести руководства клуба, ошибку они признали. И не только связались с японскими любителями футбола, но и пригласили их на следующую игру команды.

По данным ВОЗ, в Германии уже зафиксировано более 150 случаев заражения коронавирусом.