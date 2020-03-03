В Казани выявили подростка, угрожавшего устроить массовое убийство в школе

Его не стали заключать под стражу, а перевели на домашнее обучение.

Ученик казанского лицея сам позвонил в службу «112» и сказал, что собирается перестрелять своих одноклассников. По словам подростка, он был готов пойти на это из-за того, что не пользовался авторитетом в коллективе и не успевал по иностранному языку. О поступивших со стороны школьника угрозах рассказал представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, передает ТАСС. Сотрудник ведомства добавил, что ученик даже снял видеоролик с инсценировкой последствий нападения на школу. После угроз подростка перевели на домашнее обучение и установили за ним «плотный контроль».

Ранее двух подростков арестовали в Саратове – их обвинили в подготовке нападения на школу. ФСБ утверждает, что школьники признались в намерении убить около 40 человек, но правозащитники говорят, что обвиняемые уже отказались от своих прежних показаний, которые дали в отсутствие адвокатов.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, причиной психологических проблем арестованных школьников могли стать трудности в общении со сверстниками.