Песков: Президентские поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу

Президентские поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал оценки некоторых экспертов, которые считают, что порядок вступления поправок в силу нарушает действующий основной закон.

Песков добавил также, что Россия остается светским государством, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о боге.

Предложение Владимира Путина закрепить в Конституции понятие семьи продиктовано настроениями в обществе, — считает председатель комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

Согласно президентским поправкам, брак – это союз мужчины и женщины, а дети названы важнейшим достоянием России.