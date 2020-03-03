По состоянию на сегодняшнее утро границу Турции и Греции пересекли более 130-ти тысяч нелегальных мигрантов, — сообщает агентство Анадолу со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

В конце прошлой недели Турция объявила, что больше не может справляться с новой волной беженцев из Сирии, и открыла границы с Евросоюзом. После этого тысячи нелегалов направились к границе с Грецией. Греческие власти заявили, что эта ситуация угрожает национальной безопасности страны. Правозащитники из «Хьюман Райтс Вотч» призывают руководство ЕС помочь беженцам.