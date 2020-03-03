Папа Римский Франциск сдал тесты на коронавирус, и они показали отрицательный результат, — сообщает газета «Мессаджеро» без ссылки на источник. По ее данным, 83-летний понтифик простудился и только по этой причине отменял официальные мероприятия и аудиенции в последние дни. Это происходит впервые за 7 лет. Ватикан пока не комментировал информацию издания.