Папа Римский Франциск сдал тесты на коронавирус, и они показали отрицательный результат, — сообщает газета «Мессаджеро» без ссылки на источник. По ее данным, 83-летний понтифик простудился и только по этой причине отменял официальные мероприятия и аудиенции в последние дни. Это происходит впервые за 7 лет. Ватикан пока не комментировал информацию издания.
2020-03-03T14:32:00+03:00
2020-03-03T14:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 03 марта 2020
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