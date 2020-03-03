Пациентов с подозрением на коронавирус будут отправлять в специальную больницу в Новой Москве

Речь идет о больничном комплексе в поселке Коммунарка, — рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, больница готова к приему таких пациентов. В частности, им будет обеспечено раздельное пребывание. В Новую Москву уже переводят пациентов из инфекционной клинической больницы №1.

Кристина Ткач, одна из пациенток московской инфекционной больницы №1, рассказала в Инстаграме об условиях содержания в этом медицинском учреждении. Она сравнила свою палату с тюремной камерой, рассказала об отсутствии лечения и карантинных мер, а также дополнительной дезинфекции. «Шанс заразиться в больнице намного выше, чем в самом Китае. Не знаю, как выбраться из этого ужаса», — пишет Ткач. Ее цитирует Znak.com. Сегодня Ткач обновила свой пост. Она сообщила, что из-за шумихи в соцсетях ее перевели в другую больницу в отдельную палату. В комментариях оказались люди, которые подтвердили все, что ранее рассказала пациентка.