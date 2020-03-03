Состояние россиянина с подтвержденным коронавирусом удовлетворительное

Все, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением, — сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что новых случаев заболевания пока нет. Заболевший вернулся из Италии 23-го февраля. Спустя несколько дней он обратился к врачам с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован.