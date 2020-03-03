Состояние россиянина с подтвержденным коронавирусом удовлетворительное

Все, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением, — сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что новых случаев заболевания пока нет. Заболевший вернулся из Италии 23-го февраля. Спустя несколько дней он обратился к врачам с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован.
2020-03-03T14:30:00+03:00
2020-03-03T14:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 03 марта 2020
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