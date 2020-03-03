В Казани выявили подростка, который, как утверждается, планировал устроить массовое убийство в школе

В Казани сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который, как утверждается, планировал устроить массовое убийство в школе. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. По его словам, школьник даже снял ролик о якобы уже совершённом преступлении. Сейчас он на домашнем обучении. За ним установлен плотный контроль, — подчеркивают в НАКе.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала двух саратовских подростков по подозрению в подготовке нападения на школу. Впрочем, задержанные отрицают, что готовили преступление, — сообщила уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя по итогам посещения подростков в СИЗО.