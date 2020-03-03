Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Привлеченные ООН независимые эксперты обвинили российские военно-космические силы в причастности к военным преступлениям в Сирии, сообщают зарубежные информагентства.

Международная следственная комиссия по Сирии опубликовала отчет о действиях сирийской армии и российской авиации в период с середины прошлого по январь текущего года. Документ сфокусирован на двух массированных налетах на районы сирийской провинции Идлиб, в которых находилось гражданское население. Агентство Франс-пресс, цитируя доклад, пишет, что российская авиация «не направляла атаки на конкретные военные объекты, а наносила слепые удары по зонам, населенным гражданскими лицами, что равносильно военному преступлению».

В обоих инцидентах, включавших бомбежки в 30 км от столицы провинции, в июле, а также удары по лагерям беженцев на юге Идлиба, в августе, было убито более 60 и ранено около 150 человек, среди которых женщины и дети. Британская Гардиан уточняет, что заключение о военных преступлениях российских, а также турецких вооруженных сил в регионе сделано тремя независимыми исследовательскими группами из Бразилии, США и Египта, на основе показаний свидетелей, видеосъемок на местности и данных радиоперехвата.

Независимая исследовательская комиссия ООН была создана при поддержке международного Совета по правам человека в 2011 году.