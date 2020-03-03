Уже четыре самолета за сегодняшний день совершили экстренную посадку в российских аэропортах

В двух случаях причиной стали звонки о минировании.

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, причиной стало анонимное сообщение о заложенной бомбе, которое поступило на почту контактного центра. Информацию передали командиру воздушного судна и тот, в соответствии с требованиями безопасности полетов, принял решение сажать лайнер в ближайшем аэропорту. Сейчас самолет находится на отдельной стоянке. Пассажиров эвакуировали, они в безопасности.

Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб, они проводят необходимые мероприятия. В региональном управлении ФСБ сообщили «РИА Новости», что информация о минировании не подтвердилась.

Ранее из-за звонка о минировании в Хабаровске сел борт «Аэрофлота» А330, летевший из Владивостока в Москву. Воздушное судно тоже проверили, пассажиров дополнительно досмотрели. Бомбу не нашли.

Кроме того, в Шереметьево экстренно вернулся летевший в Цюрих Boeing 737 «Аэрофлота». Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, в этом случае причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками. А чуть позже в Шереметьево вернулся еще один самолет «Аэрофлота» — А320, выполнявший рейс в Софию. По данным портала flightradar24.com, он развернулся над Белоруссией. Источник в авиационных кругах сообщил, что причиной стал сработавший датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.

Все посадки прошли штатно, никто не пострадал. После завершения проверок и, как минимум, одной замены самолета рейсы будут продолжены.

Все действия экипажа при поступлении сигнала о минировании направлены на сохранение жизни пассажиров, однако действия пилота являются тайной, сказал «Эху» бывший командир самолета БОИНГ 767 «Аэрофлота», член комиссии при президенте РФ по вопросу развития авиации общего назначения России Юрий Выходцев.

Юрий Выходцев также добавил, что о произошедшем экипажу необходимо оповестить специальные службы.

Сигналы о минировании подают с территории Украины, власть на них не реагировать не может, поэтому все случаи минирования, даже заведомо ложные, необходимо проверять сказал «Эху» член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

Франц Клинцевич добавил, что меры безопасности в наших аэропортах обеспечиваются полностью.