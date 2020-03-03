Песков: Каждый раз об экстренных посадках самолетов из-за ложных «минирований» президенту не докладывают

Президенту России Владимиру Путину не докладывают о каждом случае экстренной посадки самолета из-за сообщения о «минировании» воздушного судна. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос корреспондента, докладывают ли президенту об экстренных посадках самолетов, которые произошли сегодня из-за ложных сигналах о «минировании», пресс-секретарь ответил: «Каждый раз об экстренных посадках (самолетов) президенту не докладывают, если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях («минирования»)».

Д.Песков отметил, что практика посадки самолета в случае, если поступает сообщения о заложенном на его борту взрывном устройстве, достаточно распространена в мире.

Ранее сегодня пассажирский Airbus А-330, вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета. Также в Перми сел самолет S7, следовавший из Новосибирска в Москву. Обе посадки были совершены из-за сообщений о заложенных на борту самолетов взрывных устройствах.