Руслан Мухатов приговорен к 2-м годам условно по делу о дедовщине в воинской части, где служил солдат Шамсутдинов

Рядовой Руслан Мухатов приговорен к 2-м годам условно по делу о дедовщине в воинской части, где служил солдат Рамиль Шамсутдинов. Мухатов также должен выплатить штраф 30 тысяч рублей. Ранее он признал вину, — сообщает «МБХ Медиа». Все потерпевшие по этому делу, кроме Шамсутдинова, отказались от претензий к Мухатову после извинений и выплаты 500 рублей компенсации.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 человек. Рядовой объяснил свой поступок издевательствами сослуживцев.