Следующее слушание по делу российского бизнесмена Олега Тинькова пройдет в лондонском суде 27-го апреля, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Претензии к бизнесмену выдвинула налоговая служба США. Тиньков отпущен под залог. На время судебного разбирательства он должен оставаться в Лондоне.
2020-03-03T13:32:00+03:00
2020-03-03T13:33:07+03:00
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13:32, 03 марта 2020
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