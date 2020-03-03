Следующее слушание по делу российского бизнесмена Олега Тинькова пройдет в лондонском суде 27-го апреля, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Претензии к бизнесмену выдвинула налоговая служба США. Тиньков отпущен под залог. На время судебного разбирательства он должен оставаться в Лондоне.