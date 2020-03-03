Москалькова: Поправка к Конституции, в которой упоминается Бог, не нарушит прав представителей разных конфессий

Президентская поправка к Конституции, в которой упоминается Бог, не нарушит прав представителей разных конфессий или атеистов, — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее мнению, сегодня существует запрос общества на укрепление нравственных основ.