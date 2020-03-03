Экстренные службы обязаны реагировать на сигналы о «минировании» самолетов – сенатор Клинцевич

Экстренные службы обязаны реагировать на сигналы о «минировании» самолетов, хотя меры безопасности в российских аэропортах на высоком уровне. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Ситуация непростая. Власть не может не реагировать. Ситуация, когда нужно все проверять, хотя все понимают, что меры безопасности в наших аэропортах на должном уровне. Но тем не менее мировая практика такова — если получили сообщение, остановили, проверили и досмотрели», — сказал он.

По мнению сенатора подобные ложные звонки о «минировании» поступают с территории Украины. «Все эти фейки идут с территории Украины. Люди, которые курируются спецслужбами Украины, занимаются этим терроризмом. Им кажется это прикольно», — отметил Ф.Клинцевич.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер Airbus A-320 авиакомпании

S7 (рейс S7 2508), выполнявший рейс «Новосибирск-Москва», подал сигнал бедствия над Удмуртией из-за анонимного сигнала. После этого лайнер экстренно сел в Перми. Это второй инцидент с «минированием» за вторник: ранее самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.