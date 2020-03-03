Границу Турции и Греции пересекли более 130-ти тысяч нелегалов

Так утверждают в турецком МВД. Как ожидается, сегодня границу посетят представители ЕС, чтобы оценить ситуацию на месте. Греция, безусловно, нуждается в поддержке, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, призывает власти Турции прекратить использование темы мигрантов для того, чтобы оказать давление на Брюссель.

Турция, в свою очередь, упрекает Евросоюз в том, что он не выполняет своих обещаний по оказанию финансовой помощи Анкаре.