Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

В стране от новой инфекции уже скончались десятки человек.

Проведение такой беседы подтвердил журналистам посол исламской республики в Москве Казем Джалали. При этом он отметил, что Тегеран рассчитывает на гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом со стороны всех дружественных стран, в том числе России. В конце февраля о готовности помочь в борьбе с эпидемией сказал иранскому лидеру Хасану Роухани президент Владимир Путин. В ходе телефонного разговора он выразил соболезнования в связи с жертвами заболевания.

Европейские страны также пообещали предоставить через ВОЗ и другие агентства ООН дополнительную помощь Тегерану в размере почти 5 миллионов евро. Кроме того, Великобритания, Германия и Франция направили в Иран медицинский груз, в том числе оборудование для лабораторных тестов и защитные костюмы.

Сейчас Иран занимает четвертую строчку по числу зараженных новым коронавирусом после Китая, Южной Кореи и Италии. В стране зафиксированы более 1,5 тысяч случаев инфицирования, 66 человек умерли.

Всего случаи инфицирования выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. Число заразившихся превысило 90 тысяч, свыше 3 тысяч погибли.